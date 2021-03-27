اخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 68511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 68511 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 1:05 صباحًا, 27 مارس 2021 م

المناطق- الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 68,511 إصابة مؤكدة و 1,391 حالة وفاة نتيجة .
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,903,245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 543,975 وفاة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا