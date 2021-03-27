شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تأخذ في الاعتبار مزاج المواجهة لدى الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معلقة على «الناتو» بشأن «التهديد الروسي»: إن «موسكو ستأخذ مزاج الحلف في الاعتبار خلال سياستها الخارجية وتخطيطها العسكري».

وأضافت زاخاروفا، في إيجاز صحفي أمس: «سنأخذ في الاعتبار، في سياستنا الخارجية والتخطيط العسكري، استمرار مزاج المواجهة لدى حلف الناتو».

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ: إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لن يستطيعا على انفراد التعامل مع التحديات التي تشكلها روسيا، لذا يتعين عليهما العمل معا.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، متحدثا في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي: «اليوم سنناقش موضوع «روسيا» بمشاركة السويد وفنلندا ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، نواجه جميعا نفس التحديات من الجانب الروسي، لا أحد منا يمكنه التعامل بمفرده، لكن معا يمكننا أن نكمل بعضنا البعض».

وكان الحلف، قد اتهم روسيا «بالسلوك العدواني»، وشدد على ضرورة «كبح تصرفات روسيا».