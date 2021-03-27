عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النائب العام المصري يصدر حزمة إجراءات عاجلة بشأن تصادم قطاري سوهاج

السبت 27 مارس 2021

الخليج 365

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام المصري، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم قطاري سوهاج، عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث.



وأصدر النائب العام المصري، عدة قرارات أبرزها سرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه.

كما قررت النيابة العامة المصرية، إجراء تحليل المواد المخدرة لكل من المسؤول عن الحادث، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات.

كما أمر النائب العام المصري بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

وقرر النائب العام المصري، ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما.

كما أمر، بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها.

وصرح النائب العام المصري لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم.

كما طلبت النيابة العامة المصرية تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.

وحظي حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، جنوبي مصر، الجمعة، بتضامن عربي واسع، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القاهرة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن عدد المصابين وصل إلى 165، و32 حالة وفاة، بحادث تصادم القطارين.

وأشارت الصحة إلى أنَّ حالات المصابين تتراوح ما بين كدمات وكسور وحالات تحتاج تدخل جراحي دقيق، لافتة إلى فتح جميع مخازن التموين الطبي في سوهاج.

ولفتت إلى وجود تنسيق مع القوات المسلحة التي أرسلت طائرتين محملتين بـ52 من الأطقم الطبية من القاهرة في تخصصات الأوعية الدموية وجراحات العظام والجراحات العامة والتخدير وجراحات المخ والأعصاب والفكين، بالإضافة إلى مستلزمات طبية كاملة للعمليات.