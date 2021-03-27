شكرا لقرائتكم اقتصاد اليمن حضرموت.. استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة النقل اليمنية، اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار الريان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت الشرقية، اعتباراً من الأحد المقبل، بعد سنوات من توقف الحركة الملاحية التجارية عبر المطار الدولي.

وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، في تصريح صحافي، إن الوزارة استكملت الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي الجوي بكامل قدرته.

وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد

وأشار إلى أن إجراءات السلامة والسفر عبر المطار مستوفية كافة التجهيزات الفنية والشروط المتفق لهيئة الطيران المدني.

وأكدت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد "أن مطار الريان الدولي، سيكون جاهزاً لاستقبال ومغادرة الرحلات الجوية المدنية، ابتداءً من يوم الأحد القادم 28 مارس 2021م".

وأشارت الوثيقة إلى أن الرحلات ستسيّر في هذا المطار من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً.