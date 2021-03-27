شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: العثور على «مواد نووية خطِرة» في منشأة الزهراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، تخصيص 50 في المئة من الاعتماد الاستثنائي لرئاسة الجمهورية لمتضرري انفجار المرفأ، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية، وكشف أن شركة ألمانية عثرت على مواد نووية عالية الخطورة في منشأة الزاهراني للطاقة جنوبي البلاد، داعياً إلى التعامل مع هذا الأمر على وجه السرعة، بينما تابع المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تحقيقاته مع الموقوفين.

وأعلن عون، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، عن تخصيص 50 في المئة من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية من موازنة عام 2021، أي 50 مليار ليرة، لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، على أن يتم توزيعها وفقاً للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت.

وقف معاناة اللبنانيين

كما أشار دياب إلى أنه في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمّن للعائلات دعماً مباشراً يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطّارة، بسبب جشع بعض التجار وغياب الضمير الإنساني. وكشف دياب، أن شركة «كومبيليفت» الألمانية عثرت على مواد كيماوية خطيرة في منشآت نفطية في معمل الزهراني للطاقة بجنوب البلاد. وأضاف أن هيئة الطاقة النووية اللبنانية راجعت تقرير الشركة الألمانية، ووجدت أن المواد هي مواد نووية خطيرة وهي مواد نووية عالية النقاوة. وقال دياب «هذا أمر يحتاج إلى المناقشة الآن ويجب التعامل معه على وجه السرعة».

التأليف الحكومي

من جانب آخر، لا جديد بشأن التأليف الحكومي باستثناء دخول السفير الروسي ألكسندر روداكوف على خط المشاورات، وقيامه بزيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث بحثا التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت مصادر مطلعة على أجواء لقاء الحريري مع البطريرك الماروني بشارة الراعي مساء الخميس، ذكرت أنه كان إيجابياً، حيث تم التأكيد من جانب البطريرك الماروني على مواقفه الماضية من ملف تشكيل الحكومة. كما أكد رئيس الحكومة المكلف، بحسب هذه المصادر، على رغبته بالتعاون مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة.

تحقيقات المرفأ

في غضون ذلك، تابع المحقق العدلي في جريمة ‏تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار تحقيقاته مع الموقوفين ال25، حيث استجوب أمس مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال ‏العامة عبد الحفيظ القيسي، كما استجوب مدير الميناء في المرفأ محمد المولى الموقوفين في الملف.‏ ويتابع البيطار الأسبوع المقبل استجواب باقي الموقوفين في الملف، على أن يستجوب الاثنين المقبل مدير ‏عام الجمارك بدري ضاهر.‏

إلى ذلك، أعلن محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ العثور على جثث 4 مفقودين في جرود ​عيناتا​ غربي بعلبك (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق ​الدفاع المدني​ و​الجيش​ و​قوى الأمن​، وهم جميعاً من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس.