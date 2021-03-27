شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتعهد باتخاذ «كل الإجراءات اللازمة والرادعة» لحماية صادرات النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترضت الدفاعات السعودية، أمس الجمعة، صاروخاً باليستياً فوق منطقة نجران الجنوبية ودمرته، وأكدت وزارة الدفاع السعودية أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة والرادعة، لحماية منشآت تصدير النفط بعد سلسلة من الهجمات شنتها جماعة الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، ودانت مصر والبرلمان العربي المحاولات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية في السعودية.

وذكرت قناة العربية التلفزيونية، أمس الجمعة، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت صاروخاً باليستياً فوق منطقة نجران الجنوبية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت أمس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة نجران، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة، عن وزارة الدفاع قولها إن الحوثيين هاجموا مساء الخميس، محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان بجنوبي المملكة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداء تخريبي بمقذوف حوثي، ونتج عن الاعتداء نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء يوم الخميس اعتداء تخريبي جبان، لا يستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية بعينها، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية، وكذلك حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

استهداف متعمد

وأضاف المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار «مسيرات مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح العميد المالكي، أن الميليشيات الحوثية قامت بإطلاق 3 صواريخ باليستية تجاه المملكة؛ حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء بمحافظة الجوف، كما سقط صاروخان باليستيان بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وبيّن أن هذه الاعتداءات جاءت لتؤكد رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، لاسيما بعد إعلان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للميليشيات بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المالكي، أن وزارة الدفاع، ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. إدانات عربيةمن جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالسعودية، والتي كان آخرها عبر عدد من الطائرات المفخخة، فضلاً عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف.

كما دان البرلمان العربي بشدة الهجمات الحوثية الجبانة. وندد البرلمان في بيان أصدره الجمعة، بتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية هجومها بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهدافها جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حاسم وجاد لردع ميليشيات الحوثي الإرهابية عن أعمالها الإجرامية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.