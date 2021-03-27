شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسيّر 185 رحلة إلى 135 دولة لنقل المساعدات منذ بدء «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

سيَّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» نحو 185 طائرة تحمل 1798 طناً من المساعدات الطبية تحتوي على مستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى 135 دولة حول العالم لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، استفاد منها نحو مليون و798 ألف من العاملين في المجال الطبي.

أرسلت مؤخراً دولة الإمارات مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى جمهورية القمر المتحدة تحتوي على 7.7 طن من المستلزمات والمساعدات الطبية، وطائرة إلى جمهورية غينيا الاستوائية، تشمل مواد طبية وإغاثية وغذائية، في إطار التضامن الإنساني مع الكارثة الإنسانية التي حدثت جراء الانفجارات العرضية العنيفة التي شهدتها مدينة باتا في غينيا الاستوائية خلال الأسبوع الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى وتدميراً واسعاً للمباني والمنشآت الخدماتية

وسيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية إلى السودان محملتين بإمدادات تزن 54 طناً بقيمة تناهز ثلاثة ملايين درهم، كما أرسلت الدولة طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى سلوفينيا، وطائرة مساعدات طبية خامسة تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص كهدية إلى الشيشان.

كما أرسلت طائرة ثالثة تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، استفاد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطائرة مساعدات سابعة إلى السودان تحتوي على 14 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص استفاد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطائرة مساعدات ثالثة إلى الأردن تحتوي محملة بـ12 طناً من الإمدادات الطبية والمساعدات الحيوية بهدف التصدي للجائحة. وأرسلت الدولة طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس إلى الجمهورية التونسية، استفاد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين، وطائرة مساعدات خامسة تحمل 21 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، وطائرتي مساعدات إلى كوستاريكا تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، وطاجيكستان تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.