شكرا لقرائتكم خبر عن منع التجمعات في مزارع خورفكان للحد من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اتفق مجلس ضاحية الصبيحية؛ أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى، مع عدد من ضباط مركز شرطة خورفكان، على تكثيف الجهود لمنع التجمعات في عدد من المزارع للحد من تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذ تعليمات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة بالشارقة، واعتماد الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في عدم التجمع إلا وفق الأعداد المصرح لها، ومخالفة أي تجمعات يتجاوز عدد أفرادها العدد المسموح به.

حضر اللقاء من مجلس ضاحية الصبيحية، محمد أحمد الغاوي، رئيس المجلس، ونائبه خلفان صالح النقبي، ومن مركز شرطة خورفكان المقدم سعيد راشد اليحيائي والرائد سعيد محمد.