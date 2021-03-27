«استشـاري الشارقـة» يُكـرّم سلطان بـن بطـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرّم علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، الأمين العام السابق للمجلس التنفيذي للإمارة، وأشاد بدوره في تعزيز التواصل بين المجلسين وما قدمه خلال توليه مهام المستشار القانوني للمجلس الاستشاري وعضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في الدورتين الأولى والثانية، وذلك بحضور حنان راشد الجروان، نائبة رئيس المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس.

وأكد علي ميحد السويدي خلال استقباله للمستشار سلطان بن بطي المهيري ومنحه درع المجلس الاستشاري، عطاء المستشار سلطان بن بطي المهيري، وجهوده الكبيرة التي تواصلت طوال عقود سابقة، وما قدمه من وقت وجهد في خدمة الشارقة.