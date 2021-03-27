شـرطـة الشارقـة تكـرم متعاونـاً ومنتسبَيـن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرّم العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عبدالرحمن طه، أردني الجنسية، تقديراً لتعاونه الإيجابي مع الشرطة، وإقدامه على المساعدة الفورية والعاجلة لرجال قسم الإنقاذ أثناء تأديتهم عملهم، بالدخول بمركبته إلى إحدى المناطق الصحراوية في إمارة الشارقة لإنقاذ مريض علقت مركبته وانقطعت به السبل وسط الرمال.

وأكد العميد السركال أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على تكريم المتعاونين معها تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، والتي تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً ومسلكاً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وبناء عليه تحرص القيادة على تكريم المتعاونين تحفيزاً لهم كأشخاص يسهمون في دعم المنظومة الأمنية، بوعي مجتمعي يؤكد حرص الجمهور على القيام بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

كما أشاد مدير عام العمليات الشرطية بحسن التصرف وسرعة الاستجابة، الذي قام به المسعف علاء حسن من قسم الإنقاذ، والشرطي أول عوض حسن من مرتب إدارة المرور والدوريات، وسرعة تعاملهما مع مثل هذه الحالة الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمريض حفاظاً على سلامته.

من جانبهم، عبّر المكرمون عن اعتزازهم بالتكريم، واعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.