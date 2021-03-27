شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ يتبرع بـ250 ألف جنيه لأسر ضحايا قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، تبرعه بمبلغ 250 ألف جنيه لأسر ضحايا قطارى سوهاج.

ونعى عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أسر ضحايا قطارى سوهاج، مطالبا بسرعة تفعيل مبادرة الرئيس بإصلاح السكة الحديد والتى تستثمر فيها الدولة المصرية مليارات الدولار.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الجمعة، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجى، الحالة الصحية لمصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى طهطا العام، حيث أسفر الحادث عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين وذويهم بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.