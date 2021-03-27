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الرئيس الموريتاني وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات المشتركة

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محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (أ ش أ):
بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مكالمة هاتفية، من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية ، العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والدور الريادي المحوري الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام وقضايا الأمة على صعيد العالمين العربي والإسلامي.

وقالت الرئاسة الموريتانية- في بيان، اليوم- إن القائدين عبرا- خلال الاتصال- عن ارتياحهما العميق لمستوى التطابق بين وجهات النظر في مجمل ما جرى التطرق إليه من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعن إرادتهما الصادقة في توثيق روابط التعاون والتنسيق بين البلدين بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا الانسانية العادلة كافة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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