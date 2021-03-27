دماء على القضبان.. تسلسل زمني لكارثة قطاري سوهاج (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

في المسافة بين محطتي المراغة وطهطا بسوهاج، وقع حادث مروع، ظهر أمس الجمعة، إثر تصادم القطار "157 مميز الأقصر- الإسكندرية"، بآخر "2011 مطيف أسوان – القاهرة"، ليخلّف الحادث وراءه وفاة نحو 32 شخصاً ، وإصابة 114 آخرين، حسب وزارة الصحة.

وقالت هيئة السكك الحديدية في بيان، إنه "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين"، في حين أثار الحادث الأليم ردود فعل واسعة، حيث توعّد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتسببين فيه، وأعلن عن توجيهات بدفع تعويضات لأسر الضحايا، قائلاً في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "كل من تسبب في الواقعة بإهمال أو فساد أو غيره سينال جزاءه دون استثناء أو تلكؤ أو مماطلة".

بينما انتقل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء إلى سوهاج، فضلاً عن فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي لمباشرة التحقيقات ومعاينة موقع الحادث.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التفاعلي التالي تسلسلاً زمنياً، منذ وقوع الحادث وما شهده من تطورات وردود فعل رسمية: