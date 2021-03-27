مصدر مسؤول في «المجلس الرئاسي» لـ«الاتحاد»: المنفي يبحث مع أردوغان إخراج المرتزقة من ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال زيارته إلى أنقرة أمس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم مسارات الحل في ليبيا، خصوصاً المسارين السياسي والعسكري، حسبما أكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر الليبي أن المجلس الرئاسي الليبي طالب الجانب التركي بالمساعدة في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين تم نقلهم إلى ليبيا، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» وخاصة إخراج المرتزقة الأجانب وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وأشار المصدر الليبي إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد تتطلع لإخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة المتواجدين في البلاد خاصة بالمنطقة الوسطى، موضحاً أن الجانب التركي أكد دعمه الكامل للسلطة الجديدة في البلاد.

وقالت وكالة الأناضول التركية في تقرير: إن الاجتماع استعرض العلاقات التركية الليبية من كافة النواحي، وبحث الخطوات الرامية إلى تطوير التعاون، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

إلى ذلك، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، اجتماعاً لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي.

واجتمع المبعوث الأممي يان كوبيتش بعضوات ملتقى الحوار وناشطات مدنيات، لبحث قضايا المصالحة والسلام، كما ناقش آخر التطورات السياسية في البلاد، وسبل المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق للسير نحو الانتخابات، إضافة إلى مسألة القاعدة الدستورية.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش سيطلع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن الدولي.

وفي طرابلس، قررت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي السابق برئاسة فايز السراج، الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وشراء اللقاحات العلاجية وتوفير اللقاح، ويأتي على رأسها لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي السابق ولجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1085 لسنة 2018.