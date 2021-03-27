جريفيث يزور سلطنة عُمان في إطار مساعيه لوقف إطلاق النار في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - مسقط (وكالات)

توجه مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أمس، إلى سلطنة عُمان، في إطار مساعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «إن جريفيث يقوم بزيارة إلى سلطنة عُمان لمواصلة جهود الوساطة التي يبذلها من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد». وأكد جريفيث استمرار مساعيه لاستئناف العملية السياسية. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان الرياض عن مبادرة جديدة تتضمن وقف إطلاق النار في كافة البلاد، وفتح مطار صنعاء الدولي وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية الخاصة بميناء الحُديدة في البنك المركزي اليمني، وهي المبادرة التي رحبت بها الحكومة اليمنية.