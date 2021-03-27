ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالحوثيين في مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، أمس، خلية إرهابية على ارتباط بميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي: إن قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناء على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة. وأضاف أنه «بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية، قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها». وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ظلت لفترة، ترصُد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين». وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب.