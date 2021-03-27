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الاتحاد الأوروبي يعلن قراراً حاسماً حول لقاح كورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:50
تيري بريتون المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية
عربي ودولي

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أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن التكتل لن يسمح بتصدير شحنات من لقاح «أسترازينيكا»، المضاد لفيروس المستجد، المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في إسبانيا، إن «لدينا الأدوات.. وسنضمن بقاء كل شيء في أوروبا إلى أن تعود الشركة لالتزاماتها».
وشددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من نظامها الرقابي على صادرات اللقاح، يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من أنه لا يزال يتعين منع كل عملية تسليم بشكل فردي من جانب الدولة العضو المعنية والمفوضية.
وتصاعد ما بات يعرف بـ«حرب اللقاحات» خاصة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وتريد المفوضية الأوروبية منع تصدير اللقاحات قبل حصول دول الاتحاد على الجرعات المتفق عليها مع الشركات. وهو ما أثار انتقادات بريطانيا، الوجهة الرئيسة للجرعات المصدرة من القارة الأوروبية.
وصدّر الاتحاد الأوروبي نحو 10 ملايين جرعة من كل اللقاحات إلى المملكة المتحدة لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعة منتجة لديها، رغم أنّ العقد الموقع مع «أسترازينيكا» ينص على إرسال جرعات من مصنعين في المملكة المتحدة.
وأوضحت المجموعة أنّ عقدها مع لندن يفرض عليها منح الأولوية للطلبات البريطانية.

المصدر: وكالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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