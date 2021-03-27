32 قتيلا و165 جريحا.. حصيلة تصادم "قطاري سوهاج"

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل 32 شخصاً على الأقل في حادث تصادم قطارين، اليوم الجمعة، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان «وفاة 32 مواطناً»، وإصابة 165 آخرين في حادث التصادم بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج التي تبعد نحو 450 كلم عن القاهرة جنوباً. كانت حصيلة سابقة للوزارة أشارت إلى إصابة 108 شخصا في الحادث.

وقد أوضحت هيئة سكك حديد مصر، في بيان، أن سبب وقوع الحادث يعود إلى قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر به من الخلف.

وجاء في البيان أنه «تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) بمعرفة مجهولين لبعض عربات قطار رقم 157 مميز المتجه من الأقصر إلى الاسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا. وعليه، توقف القطار».

تصادم قطارين في سوهاج

وأضاف البيان أنه «في هذه الأثناء، وفي تمام الساعة 11:42 (بتوقيت القاهرة) اصطدم قطار 2011 مكيف أسوان-القاهرة بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب 2 عربة من مؤخرة القطار المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات».

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، ضحايا الحادث.

وقال «تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عايناه اليوم (الجمعة) بتصادم قطارين في محافظة سوهاج. إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث».

قطاران يتصادمان في سوهاج

وأضاف «وجّهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة».

كما وجّه السيسي «الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا».

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد إلى سوهاج، بحسب البيان، «لمتابعة الحالة الصحية للمصابين (..)، كما شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث».

من جهته أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، في بيان نشرته صفحة النيابة العامة على فيسبوك، ب«التحقيق العاجل» في الحادث.

وأفاد بيان مجلس الوزراء المصري بتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى سوهاج فضلا عن وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعي.

وشدد مدبولي، حسب البيان، أنه «لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث».

وأكدت هيئة النيابة الإدارية في بيان أن رئيس الهيئة عصام المنشاوي، أمر «بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث».