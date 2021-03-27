رئيس قناة السويس : بدء مناورات القطر لتعويم السفينة الجانحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن بدء مناورات القطر لسفينة الحاويات البنمية العملاقة الجانحة “إيفر جرين” من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة “بركة ١” والقاطرة “عزت عادل” .

وأوضح الفريق ربيع في بيان له اليوم أن المناورات بدأت بعد إنتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة “مشهور”، مؤكداً مواصلة جهود تعويم السفينة الجانحة بالكيلو متر ١٥١ ترقيم القناة.