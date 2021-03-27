شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تضامن عربي واسع مع مصر عقب كارثة قطاري سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تضامن عربي واسع مع مصر عقب كارثة قطاري سوهاج

السبت 27 مارس 2021

الخليج 365

حظي حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، جنوبي مصر، الجمعة، بتضامن عربي واسع، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القاهرة.



وأعربت السعودية، الجمعة، عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، الذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وعبرت السعودية، في بيان، لوزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولمصر قيادة وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس السيسي، إثر حادث تصادم القطارين.

وقال الملك سلمان: "نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب مصر أحر التعازي وأصدق المواساة، ونرجو الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، أعرب فيها عن تعازيه للرئيس السيسي ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنيا الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي سياق متصل، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا تصادم القطارين.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

وعبرت دولة الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، عن تضامنها مع مصر إزاء حادث تصادم القطارين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأرسل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.

كما بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري، بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية، بيانا، أعربت فيه عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين.

وأكدت وزارة الخارجية تعاطف البحرين مع حكومة وشعب مصر في هذا المصاب الجلل، داعيةً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين في هذا الحادث الأليم بالشفاء العاجل.

وبعث أمير قطر، تميم بن حمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري، في ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقدم الأردن العزاء لمصر في ضحايا الحادث، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر تويتر: "رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة سوهاج في مصر الشقيقة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء".

من جانبه، علق وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، على حادث تصادم قطاري سوهاج ببيان رسمي جاء فيه: "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين.

وتابع: "وفي هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وفي سياق متصل، تقدم سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف تعازيه إلى الرئيس السيسي والشعب المصري بأحر التعازي في ضحايا القطارين، سائلا الله أن يحمي مصر وأن يمن على المصابين بالسلامة.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية، إنَّ القطارين اصطدما بعد أن استخدم مجهولون مكابح الطوارئ.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن عدد المصابين وصل إلى 165، و32 حالة وفاة، بحادث تصادم القطارين.

وقالت زايد خلال كلمتها بمؤتمر صحفي حول تصادم القطارين من سوهاج، الجمعة، إنَّه جرى إخلاء 100% من الإصابات من موقع الحادث.

وأشارت إلى أنَّ حالات المصابين تتراوح ما بين كدمات وكسور وحالات تحتاج تدخل جراحي دقيق، لافتة إلى فتح جميع مخازن التموين الطبي في سوهاج.

ولفتت إلى وجود تنسيق مع القوات المسلحة التي أرسلت طائرتين محملتين بـ52 من الأطقم الطبية من القاهرة في تخصصات الأوعية الدموية وجراحات العظام والجراحات العامة والتخدير وجراحات المخ والأعصاب والفكين، بالإضافة إلى مستلزمات طبية كاملة للعمليات.

وذكرت أن الرئيس السيسي وجّه بإرسال طائرة حربية لنقل الحالات الجرحة إلى القاهرة، إذ استعد مستشفيا "معهد ناصر" و"الشيخ زايد التخصصي" لاستقبال هذه الحالات.