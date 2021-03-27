الملك سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج



الشارقة - اميمة ياسر -

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان،. وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة كتب فيها: “تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين”.