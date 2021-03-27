اخبار العالم

نائبة بسوهاج تتكفل بعلاج المصابين ونقل الجثث بحادث قطاري سوهاج

0 نشر
0 تبليغ


الشارقة - اميمة ياسر -  

أعلنت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، استعدادها التام، لعلاج أي مصاب ونقل جثمان أي فقيد من ضحايا قطار الموت إلى مثواه الأخير أينما يكون.

وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن ذلك على نفقتها الخاصة، وكذلك من يحتاج إلى مبيت أو إقامة أو أي مطالب، أو مَنْ في حاجة إلى أكفان رجالي أو نسائي فإنها على أتم الاستعداد وعلى الرحب و السعة.

وأضافت عضو مجلس النواب عن سوهاج، أنه في أوقات الشدة يجب أن يشاهد المواطن دورًا حقيقيًّا لنائبه، وأنه يمكن التواصل معها في هذا الشأن على هذا الرقم 01000850962  وتوفير ما تم الإعلان عنه.

وأشارت عضو مجلس النواب بسوهاج، إلى أنه لا تفريط فى حقوق الأهل ولا تغافل عن كشف أبعاد الحادث ومحاسبة المسئول سياسيًّا وجنائيًّا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا