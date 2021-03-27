شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يعزى ضحايا حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ببالغ من الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي أسفر عن مصرع عدد من الركاب وإصابة آخرين.

وأضاف محمد تيسير مطر أن حوادث القطارات مستمرة في حصد أرواح المصريين، وأن ذلك لا يمكن نقبله أو نرضى بيه، مقدما خالص التعازى لأهالى الضحايا وخالص الدعاء للمصابين، متابعا :"لازم نحاسب المقصرين ويكون فى عقاب رادع نضمن بيه عدم تكرار الحوادث دى، ولازم تكون في تعويضات كبيرة لأهالي الضحايا والمصابين اللي أكيد مفيش أي شئ ممكن يعوضهم".

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلبات إحاطة فى مجلس النواب، موجهةً لوزير النقل المهندس كامل الوزير، بشأن حادث القطارين فى محافظة سوهاج، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث والسؤال عن استعدادات الوزارة على مدار السنوات السابقة للتعامل مع مثل هذه المشكلات.

وأكد نواب التنسيقية الاستمرار فى متابعة الوضع الراهن لحظةً بلحظة للتأكد من تقديم الرعاية الصحية للمصابين، كما يحرص النواب على عدم تكرار هذه المأساة عبر التواصل مع الأجهزة المختصة لمعرفة أوجه القصور والعمل على معالجتها.