بعد ضمان التأهل… المنتخب الوطني يتعادل سلبا مع موريتانيا

جدة - عبدالحي حسين -

حسم التعادل السلبي، مباراة المنتخب الوطني وموريتانيا، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الشيخ ولد بيديا بنواكشوط، برسم الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون.

وشهدت الجولة الأولى سيطرة مطلقة من طرف المنتخب الوطني، الذي حاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى مرمى الخصم دون تحقيق المراد، تارة لسوء أرضية الملعب، وتارة للتسرع الذي حال دون إكمال الهجمة؛ حيث ضاعت كرات عديدة عند مربع عمليات موريتانيا.

واعتمد المرابطون على الهجمات المرتدة طيلة أطوار الشوط الأول، إلا أن البطء في بناء العمليات، آل دون الوصول إلى مرمى بونو الذي لم يختبر بالمرة؛ فيما وجد رفقاء زياش مشكل التأقلم مع أرضية الملعب، التي ظهرت على أنها غير صالحة لإجراء مباراة في كرة القدم، حيث كانت هناك صعوبة في تدحرج الكرة على العشب، ما حال دون إكمال العديد من الهجمات التي قادها وسط ميدان المنتخب الوطني، خصوصا وأن الأسود يعتمدون في الغالب على سرعة اللاعبين، لينتهي الشطر الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأت الجولة الثانية كسابقتها، حيث سيطر المغرب على مجرياتها بدون تشكيل خطورة على دفاع وحارس الخصم؛ فيما ظل المنتخب الموريتاني يعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تعطي أكلها هي الأخرى، لغياب اللاعب القادر على إتمام الهجمة، باقي أطوار المباراة لم تعرف أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي صفر لمثله.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى إحدى عشرة نقطة في صدارة المجموعة؛ فيما رفع موريتانيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة على صاحب الرتبة الثالثة بوروندي.