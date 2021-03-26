شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بخلية إرهابية حوثية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطاحت قوات الأمن في محافظة مأرب اليمنية بخلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة.

وأضاف أنه "بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية.. قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وضُبطت أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزة الخلية".

ووفقا للمسؤول الأمني، فإن الأجهزة الأمنية استمرت لمدة، ترصُد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.