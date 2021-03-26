شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الحظر الليلي لمدة أسبوعين في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في تونس اليوم الجمعة، أنها ستبقي على التدابير الوقائية ضد الفيروس الفتاك، ومن بينها حظر التجول الليلي بدءا من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه سيجري تمديد الإجراءات لمدة أسبوعين إضافيين، مع إمكانية فرض الحجر الصحي على بعض المناطق في حال تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وأفادت بن علية بأن الوضع الوبائي في البلاد إجمالا يشهد حالة من الاستقرار منذ ثلاثة أسابيع وتقلصا في عدد الإصابات.

وبدأت تونس التي شهدت وفاة 8684 شخصا بسبب الفيروس، حملة التطعيم منذ نحو أسبوعين لتشمل أولا العاملين بالقطاع الصحي ومن تفوق أعمارهم 75 عاما.