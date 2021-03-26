بغداد - ياسين صفوان - اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير مضافة للإرهابيين بعملية استباقية في الانبار.

وقال رسول في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية، نفذت قوة من فرقة المشاة الاولى ضمن قيادة عمليات الانبار عملية استباقية في منطقة الصكار شمال شرق قضاء الرطبة".



واضاف، انه تم خلال العملية تدمير مضافة للإرهابيين وضبط مجموعة من الأسلحة والأعتدة".

