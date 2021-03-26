شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول أمريكي: بايدن دعا نظيريه الروسي والصيني للمشاركة في قمة افتراضية حول المناخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ“فرانس برس“، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، للمشاركة في القمة الافتراضية حول المناخ، في 22 و23 نيسان/ أبريل.



وتمت دعوة 40 من قادة العالم إلى هذا اللقاء الذي يراد له أن يعكس عودة واشنطن إلى خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ بعد تراجعها عن التزامات في عهد الرئيس دونالد ترامب.