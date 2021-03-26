شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن.. ضبط خلية إرهابية حوثية في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب، اليوم الجمعة، خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وبحوزتها أدوات تستخدم في نشاط الميليشيا الإرهابي في المحافظة.

وأكد العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، أن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".

جانب من المضبوطات التي عثر عليها مع الخلية

وقال السياغي إنه "بعد عملية التحري والتدقيق والمتابعة، داهمت قوات الأمن وكر الخلية في أحد المربعات المحيطة بمدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها".

وأوضح المسؤول الأمني أن "الأجهزة الأمنية منذ فترة ظلت تترقب وتتابع نشاط الخلية إلى أن تم مداهمة وكرها اليوم قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

2 صور جانب من المضبوطات التي عثر عليها مع الخلية جانب من المضبوطات التي عثر عليها مع الخلية مضبوطات مع خلية حوثية في مأرب 26 مارس 2021 اليمن الحوثي الحوثيين

يأتي ذلك بعد كشف أجهزة الأمن اليمنية، الشهر الماضي، أدلة موثقة عن تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية نساء وأطفالا في مناطق سيطرتها عبر جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية في محافظة مأرب.

وقال مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد حينها إن" تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عدد من الخلايا التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تم ضبطها، كشفت أن جهازاً سرياً خاصاً تابعاً لزعيم الحوثيين يقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن على تنفيذ أعمال إرهابية وجمع المعلومات عن المستهدفين، ثم إرسالهن لتنفيذ المهام في مناطق الشرعية ومحافظة مأرب خاصة".

وأوضح أن "الميليشيات تجند النساء بعد توريطهن بمستمسكات غير أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة منهن"، لافتاً إلى أن ذلك الجهاز "ينشط في كثير من الأحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية".

وأضاف المسؤول الأمني أن "هذه المنهجية والأساليب هي منهجية إيرانية تطبقها ميليشيا الحوثي باليمن بذات المستوى وبإشراف خبرات إيرانية ومن حزب الله اللبناني".