إقليم ناغورني قره باغ يعتمد الروسية لغة رسمية

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يريفان: أعلنت السلطات الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الجمعة إصدار قانون يجعل اللغة الروسية لغة رسمية ثانية. وكانت اللغة المعتمدة هي الأرمينية فقط حتى الآن.

وانتشر نحو ألفي جندي حفظ سلام روسي هناك منذ نهاية عام 2020، بعدما رعت موسكو اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء ستة أسابيع من القتال بين قوات الإقليم المدعوم من ارمينيا واذربيجان.

ويهدف قانون اللغة الروسية الذي تم تبنيه الخميس، إلى "تعزيز التعاون مع قوات حفظ السلام الروسية" ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ بعد إصداره من قبل الرئيس الانفصالي أراييك هاروتيونيان، وفق ما قال برلماني انفصالي لوكالة فرانس برس الجمعة.

من جهتها، انتقدت باكو المبادرة إذ شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على أنّ في "أذربيجان لغة رسمية واحدة فقط"، في إشارة إلى الأذرية.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ الذي تسكنه غالبية أرمنية، عن أذربيجان في نهاية نزاع اندلع في تسعينات القرن الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 30 ألف قتيل.

في أيلول/سبتمبر الماضي، خلّفت أعمال قتالية جديدة بين الأرمن والأذربيجانيين نحو 6000 قتيل.

وكرّس اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصار أذربيجان ومنحها مكاسب ميدانية مهمة.