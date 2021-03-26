االتعليم البريطانية: نرفض تهديد مدارسنا

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"الخليج 365" من لندن: رفضت وزارة التعليم البريطانية، أي تهديد لأي من مدارسها أو مدرسيها، بعد تظاهرة احتجاجية خارج مدرسة أظهر فيها أحد المعلمين صورة كاريكاتورية للنبي محمد.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المظاهرة كانت "غير مقبولة على الإطلاق إن طبيعة الاحتجاج التي رأيناها، بما في ذلك إصدار التهديدات وانتهاك قيود فيروس كورونا" يجب أن تنتهي.

وكان تجمع العشرات، بينهم آباء، خارج مدرسة باتلي غرامر في ويست يوركشاير صباح أمس الخميس للتظاهر احتجاجا. وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالا يرتدون أقنعة يتزاحمون حول بوابة المدرسة.

وتم إيقاف أحد المدرسين عن العمل واعتذرت المدرسة عن استخدام الصورة معترفة بأنها كانت "غير لائقة على الإطلاق". حيث تعتبر رسوم النبي محمد مسيئة للغاية في العقيدة الإسلامية.

وقال أحد أولياء الأمور في المدرسة إن الرسوم الكاريكاتورية مأخوذة من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة التي هاجمها إرهابيون إسلاميون عام 2015 وقتلوا 12 شخصًا في باريس.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم، مساء الخميس: "من غير المقبول أبدًا تهديد أو تخويف المعلمين. نحن نشجع الحوار بين أولياء الأمور والمدارس عند ظهور مشكلات.

حرية المدارس

وأضاف المتحدث: "للمدارس الحرية في تضمين مجموعة كاملة من القضايا والأفكار والمواد في مناهجها الدراسية، بما في ذلك عندما تكون صعبة أو مثيرة للجدل، مع مراعاة التزاماتها لضمان التوازن السياسي".

وتابع قائلا: "يجب أن يوازنوا هذا مع الحاجة إلى تعزيز الاحترام والتسامح بين الناس من مختلف الأديان والمعتقدات، بما في ذلك تحديد المواد التي يجب استخدامها في الفصل."

وكان تم عرض الرسوم الكاريكاتورية على الطلاب في درس يوم 22 مارس، وفقًا لرسالة موجهة إلى أولياء الأمور، وقال مدير المدرسة غاري كيبل يوم الخميس: "المدرسة تعتذر بشكل قاطع عن استخدام صورة غير لائقة إطلاقا في درس حديث في الدراسات الدينية. ما كان ينبغي استخدامها.

وأضاف: "لقد نقل أحد أعضاء فريق العمل أيضًا أخلص اعتذاراته. لقد سحبنا على الفور التدريس في هذا الجزء من الدورة ونراجع كيف نمضي قدمًا بدعم من جميع مجتمعاتنا الممثلة في مدرستنا".

وأكد كيبل: "من المهم للأطفال أن يتعلموا عن الأديان والمعتقدات، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة محترمة وحساسة"، مضيفا: "تم إيقاف أحد الموظفين عن العمل في انتظار تحقيق رسمي مستقل".

وكان الناس قد تجمعوا خارج المدرسة للمطالبة باستقالة المدرس المعني. وقرأ ضابط شرطة بياناً من مدرسة باتلي غرامر بينما صاح المتظاهرون بأنهم يريدون "إقالة" الموظف.

رسالة المدرسة

وجاء في الرسالة الموجهة إلى أولياء الأمور ما يلي: "تود المدرسة أن تشكر أولياء الأمور الذين اتصلوا بنا يوم الاثنين 22 مارس لإبراز المخاوف بشأن أحد الموارد المستخدمة في درس الدين في ذلك اليوم".

وأضافت الرسالة: "عند التحقيق، كان من الواضح أن المورد المستخدم في الدرس كان غير مناسب تمامًا ولديه القدرة على التسبب في إهانة كبيرة لأعضاء مجتمع مدرستنا، الأمر الذي نود أن نقدم اعتذارًا صادقًا وكاملًا عنه."

إلى ذلك، جاء في رسالة موجهة إلى مدير المدرسة السيد كيبل وتم مشاركتها عبر الإنترنت، قال مؤسس منظمة Purpose Of Life الخيرية ومقرها بلدة باتلي، محمد سجاد حسين، إنه "تأذى بشدة" من "الرسوم الكاريكاتورية المهينة لنبينا الحبيب محمد".

وقال يونس لونات، العضو التنفيذي في جمعية رعاية المسلمين الهندية في باتلي من جهته، لشبكة (سكاي نيوز) إنه يعتقد أن المعلم "خرج عن نصه" وكان يحاول "الاستفزاز".

حرية التعبير

وقال "إنهم يتحدثون عن حرية التعبير، لكني أتساءل ما علاقة حرية التعبير بدرس تعلم مخاطر".

وقال لونات: "لن ترى صورة النبي محمد في مسجدنا، في أي مسجد في العالم. هذا غير مقبول". وأضاف: "هذا يعطيك إحساسًا بأنك تفهم سبب تفاقم هذه الرسوم الكرتونية".

ومن جهتها، وصفت الجمعية الوطنية العلمانية التظاهرة بأنها "محاولة لفرض محرم تجديف إسلامي على مدرسة". وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، ستيفن إيفانز: "يجب أن يتمتع المعلمون بدرجة معقولة من الحرية لاستكشاف الموضوعات الحساسة وتمكين الطلاب من التفكير فيها بشكل نقدي".

وخلص إيفانز إلى القول: "وسيؤجج رد فعل المدرسة الضعيف مناخًا من الرقابة التي تولدها محاولات إجبار المجتمع ككل على استيعاب آراء دينية غير منطقية ورجعية".

