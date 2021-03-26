علاء عابد: لو ثبت إدانة أى شخص حتى لو كان رئيس الوزراء أو وزير النقل يمشوا فورا

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك مسئولية جنائية في حادث قطارى سوهاج، وهذا من اختصاص النائب العام، مضيفا :"لو ثبت إدانة أى شخص حتى لو كان رئيس الوزراء أو وزير النقل يمشوا فورا".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان شكل لجنة مصغرة لمتابعة الموقف عن قرب، ومعرفة أسباب الحادث والتوجه للمستشفيات للتأكد من حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة، والتأكد من استلام التعويضات.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن لجنة النقل بالبرلمان لن تلتفت لبيان وزارة النقل فى ظل وجود الفنيين المختصين، والنيابة العامة والإدارية، المسئولة عن تحديد المتسببين.

وواصل: «مش عايزين حد يقولنا زى كل مرة سواق القطار هو المسئول عن الحادثة ومات»، وعن اتهام مجهولين بالتسبب فى حادث قطارى سوهاج قال: «كلام مرفوض»

واستطرد: «لو رئيس الوزراء أو وزير النقل ثبت أنهم المسئولين عن حادث تصادم قطارى الصعيد يستقيلا ويمشوا»، مردفا فى عصر الرئيس السيسي لا يوجد أحد فوق المحاسبة، طالما أن هناك أدلة تدينه.

وأشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن السكة الحديد هى المرفق الوحيد الذى يتم تطويره بلا توقف، نظرا لأنه وسيلة مواصلات ملايين المصريين.