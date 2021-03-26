شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش عن حادث قطارى سوهاج: لن يمر مرور الكرام..والمسؤولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحادث الخاص بتصادم قطاري سوهاج، حادث كبير والمسؤولية ستكون كبيرة، خاصة ونحن نتحدث عن تطوير منظومة السكة الحديد في مصر، مشيرا إلى أن ما حدث هو فاجعة بها لا مبالاة بروح الأبرياء وهناك شهداء ارتقت أرواحهم إلى السماء وعشرات المصابين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة الذي يذاع على قناة "on": "الصور والمشاهد صادمة وأن المسؤولية كبيرة، مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان، والحادث لن يمر مرور الكرام، وأن ما يحدث بعد ذلك هو تطوير حقيقية للمنظومة".

وتابع: "لا أحد ينكر أن هناك جهود تبذل على أرض الواقع، ولكننا الآن أمام مصيبة حقيقية، وأمام منظومة بها فساد وتصريحات غير منضبطة، الشارع المصرى ينتظر نتيجة تحقيقات ولا نرغب فى أحد يضحك علينا".