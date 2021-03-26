شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر فى طلب إحاطة لوزير النقل: يجب محاسبة كل مسئول مقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجها إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج، وذلك عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة.

وجاء فى طلب الإحاطة: "اليوم قد شاهدنا حادثًا أليمًا يذكرنا بمسلسل متكرر دائمًا ما ينتهى إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين ولما كانت الوزارة قد أعلنت عن برنامج تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية من أموال المصريين وإيمانًا منا بالمسؤولية تجاه معرفة ملابسات الحادث وذلك للوقوف على أسبابه وتقدير مدى المسئولية التقصيرية والسياسية فى الحادث محل طلب الإحاطة، اليوم هو يوم أليم، تعتصر القلوب فيه حزنًا على دماء أبرياء أهدرها الإهمال الجسيم فى مشهد كارثى اعتدناه للأسف كل عام وأحيانًا أكثر من حادث أليم يقع فى العام الواحد 32 وفاة و180 مصابا هو ما أعلنت عنه وزارة الصحة بينما الأرقام مرشحة للزيادة ".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن العشرات من حوادث القطارات الكارثية يقع أغلبها على خط الصعيد، مضيفة: "الصعيد الأقل حظًا وكل مرة لا نتعلم من الدرس ولا نوقف نزيف الخسارات، هذه المرة يجب أن يفتح ملف تطوير السكك الحديد بكل شفافية وأن يعاقب ويحاسب حسابًا عسيرًا كل مسؤول كان طرفًا فى هذا التقصير، وسنستخدم كل الأدوات الرقابية لنقف على حقيقة الأمور فدماء المصريين أغلى كثيرًا من أن يستمر هذا النزيف المستمر دون تدخل حاسم للردع ولإصلاح الأوضاع".