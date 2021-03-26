شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد يكشف تفاصيل تقديم طلب إحاطة لوزير النقل: لا أحد فوق الحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أنه بعد حادث اليوم كان هناك العديد من التساؤلات، وأن طلب الإحاطة الخاص بوزير النقل، هدفه معرفة ما تم من تطوير بهذا القطاع، خاصة بعد حادث تصادم قطارى سوهاج.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on: "نرغب فى أن نعرف ما حدث فى هذا الحادث بكافة جوانبه لأن المسؤولية السياسية حارة فى المشهد ولا يمكن تغافلها بأى حال من الأحوال، كما أنه لابد من معرفة كافة تفاصيل تطوير منظومة السكة الحديد".

وقال: "لا يوجد أحد فوق الحساب والرقابة، إذا ثبت أن هناك تقصير فى هذا الحادث".