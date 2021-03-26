شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان" يناشد بعدم إصدار بيانات حول حادث قطارى سوهاج قبل قرار النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضحايا حادثة قطاري سوهاج التي وقعت اليوم، قائلاً: "واجب علينا كنواب وإعلاميين أن نتناول مثل هذه الوقائع بعمق حتى لاتكرر".

وأكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة “الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ،" ON" أن النواب منوط به بالأساس مسألة المحاسبة " السياسية " للمتسبب في حادثة القطار لكن المحاسبة الجنائية هي بالأساس لب اختصاص النيابة العامة والنائب العام الذي بذل مجهوداً كبيراً وانتقل على الفور لمباشرة التحقيقات على أرض الواقع ".

وناشد عضو مجلس النواب كافة الجهات المعنية المشاركة في وقائع تحقيقات ملف قطاري سوهاج بعد إخراج أية بيانات صحفية حول الواقعة وترك هذا الامر كلية للنيابة العامة بإعتباره لب إختصاصها وذلك دحضاً للشائعات ".

وكشف أنه قام بتشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب بعد إستقاء المعلومات من مصادرها الدقيقة برئاسة النائب محمود الضبع عضو مجلس النواب ووكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب أحمد سعد واللواء محمود عاشور وانتقلت بالفعل اللجنة إلى سوهاج لمباشرة التحقيقات ورصد الوقائع تمهيداً لعرضها عليه كرئيس للجنة بعد الانتهاء أو رئيس مجلس النواب مباشرة، وذلك بغية توفير كافة المعلومات وأركان الواقعة لتحديد المسؤولية كما قال الرئيس السيسي في تغريدته اليوم الذي وعد بمحاسبة كافة المقصرين ".

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، قال النائب علاء عابد: "سحب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء نفسه وفقاً لصحيح القانون لابد أن يكون موثقاً بالأدلة الدامغة لأنه فى النهاية عبارة عن اتهام بالتقصير والاتهام لابد أن يكون مقروناً بكافة الدلائل".

تابع: "حتى نحاسب وزير النقل ونسحب من الثقة لابد أن نتأكد من عمله "السياسي" بواقعة التقصير" لترد الحديدي قائلة : "معلش أنا بكن كل الاحترام للواء كامل الوزير وعارفه أنو وزير مجتهد بس فكرة علمه وعدم علمة سياسياً يفتح قوس كبير".

ورد النائب قائلاً: " نحن كنواب أو محاسبين كسلطة تشريعية منوط بها المحاسبة لابد أن يكون الملف موثقاً بالادلة الدامغة والدولة الان كما قال رئيس الوزراء".