شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عصام نائب التنسيقية يطالب بمحاسبة وزير النقل عن حادث تصادم قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة212 من اللائحة، موجها إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل فى شأن حادث تصادم قطارى سوهاج الذى تسبب فى مصرع 34 مواطنا و108 مصابين حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة.

وجاء موضوع طلب الإحاطة :" شعر المصريين بألم كبير بعد أن شاهدوا القتلى والمصابين اثر هذا الحادث الاليم وهو الأمر الذى دفعنا كنواب عن الشعب لطلب محاسبة المسؤول السياسى الأول عن الحادث وزير النقل ومعرفة من الذى أخطأ وتسبب فى هذه الحادثة المفجع، فمنذ سنوات تقدمنا بخطة لتطوير السكة الحديد وشعرنا بتفاعل كبير عندما تدخل رئيس الجمهورية وأعلن أولوية قصوى لتطوير هذه المنظومة ورغم الجهد المبذول من قبل الدولة فى هذا الشأن إلا أن هناك حوادث مريبة تخلف عنها عشرات القتلى والمصابين وآخرها هذا الحادث الاليم ونريد أن نضع حدا لهذه الحوادث ومحاسبة كل مقصر فى حق هذا الشعب".



