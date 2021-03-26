شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: لن نتهاون حتى ينال كل مقصر جزاءه بحادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى المهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج.

وأضافت "محروس" فى طلب الإحاطة، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة، أتقدم بطلب الإحاطة بشأن الحادث المروع لقطارى محافظة سوهاج.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إننا لن نتهاون أو نتخاذل حتى ينال كل مقصر أو مخرب جزاءه فدماء المصريين أغلى ما يملكه الوطن".