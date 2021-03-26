شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن تصادم قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التقدم صباح غد بطلب إحاطة بمجلس النواب حول فاجعة تصادم قطاري سوهاج.

وأضاف عمرو درويش، في بيان له: "لقد عاش الوطن لحظات شديدة الحزن إثر الحادث المأساوي بتصادم قطاري سوهاج، والذي نتج عنه استشهاد العديد من أبناء مصر وإصابة الكثيرين، وعلى أثر هذه الفاجعة خرج علينا البعض بتصريحات غير ملائمة تعكس عدم الإحساس الكامل بالمسئولية".

وذكر النائب عمرو درويش أن دماء شهدائنا الذين ارتقوا إلى السماء، وكذلك آلام أهلنا المصابين لا يجب أن تذهب هباءً، كما يجب أن يُحاسَب المقصرون حسابًا رادعًا يكون إنذارًا لكل من تسوّل له نفسه الاستهانة بأرواح المصريين.