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مائل للبرودة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس السبت بالدرجات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ليوم السبت، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري صباحًا، وشديد البرودة ليلًا، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (80:70 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 3.5 5.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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