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السفير العُماني بالقاهرة يعزي مصر في ضحايا حادث القطارين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عن بالغ الأسف والحزن في ضحايا حادث تصادم القطارين في مصر الشقيقة.

 

وقدم "الرحبي" صادق التعازي لمصر حكومةً و

شعباً و بشكل أخص أهل الضحايا، سائلاً الله أن يتغمدهم برحمته ورضوانه، وأن يسكنهم جنات الخلد، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وقال: "حفظ الله مصر و جميع أوطاننا".

 

كما تقدمت سفارة سلطنة عُمان لدي مصر بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر، وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويغفر لهم، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وندعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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