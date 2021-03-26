السعودية توضح أسباب زيادة أعداد الإصابة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - وضحت الصحة السعودية أسباب زيادة أعداد الإصابة بكورونا المستجد في البلاد، بعد أن سجلت اليوم الجمعة أعلى حصيلة يومية بالفيروس، منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط، أرجعت الصحة السعودية سبب زيادة الأعداد إلى التجمعات وعدم الالتزام بالاحترازات.

وسجلت السعودية 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كأعلى حصيلة يومية منذ أكتوبر الماضي، بحسب الصحيفة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 387292 حالة، بينها 4452 نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و630 حالة حرجة، بالإضافة إلى 372 حالة شفاء، ليصل الإجمالي إلى 376203

أشخاص، مقابل 6637 حالة وفاة بعد تسجيل 7 اليوم.

وتابعت الصحيفة "أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 9 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق، بعد ثبوت 9 إصابات بالفيروس‬ بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 47 يوماً 373 مسجداً، تم فتح 357 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها".