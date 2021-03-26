بايدن يدعو روسيا والصين لأول محادثات مناخ عالمية لإدارته

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، لحضور أول محادثات مناخية كبيرة لإدارته.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء إن "أمريكا تأمل من خلال هذه المحادثات أن تساعد في تشكيل وتسريع وتعميق الجهود العالمية لخفض الوقود الأحفوري المدمر للمناخ وكذلك التلوث".

ويسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من خلال محادثات المناخ العالمية لإحياء منتدى

عقدته الولايات المتحدة للاقتصادات الرئيسية في العالم بشأن المناخ، والذي استخدمه كلا من الرئيسين الأمريكيين السابقين، جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فقد تم إرسال، اليوم الجمعة، بقية الدعوات الـ40 للمشاركة في محادثات المناخ العالمية، والتي تشمل بعض كبار القادة الذين يعانون من تغير المناخ، إلى جانب

فاعلي الخير.

وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن تعلن أمريكا من خلال محادثات المناخ عن هدفها الأكثر صرامة لإصلاح الاقتصاد الأمريكي لخفض الانبعاثات من الفحم والغاز الطبيعي والنفط بشكل حاد.

وسيعقد مؤتمر المناخ في 22 و23 ابريل المقبل.

وفور توليه مهام منصبه في 20 يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن عدة قرارات، من بينها العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، والذي انسحب منه سلفه، دونالد ترامب.

وكانت واشنطن انسحبت من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.