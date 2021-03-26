الكرملين: بوتين وباشينيان يبحثان قره باغ ويشيران إلى استقرار الوضع

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، هاتفياً، مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الوضع في قره باغ.

وجاء في بيان للكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان. وعند مناقشة الوضع حول ناغورني قره باغ، لوحظ بارتياح أن الوضع في المنطقة قد استقر

ولا يزال هادئًا بشكل عام".

وأضاف البيان: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة للتعاون الثنائي مع التركيز على قطاع الطاقة ومكافحة وباء فيروس كورونا. وتم الاتفاق على مزيد من الاتصالات".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ،

دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.