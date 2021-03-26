المغرب وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الإحصاء

جدة - عبدالحي حسين - يتجه المغرب والمملكة المتحدة نحو تعزيز التعاون بينهما في مجال الإحصاء، حيث تباحث المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي العلمي، مع سفير المملكة المتحدة بالمغرب سيمون مارتن، اليوم الجمعة بالرباط، حول الموضوع.

وتدارس الجانبان سبل توطيد التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الإحصاءات لفائدة التنمية بالبلدين، خاصة في السياق الجديد المرتبط بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.

وأكد لحليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحادثات مع السفير البريطاني، مكنت من مناقشة التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، لا سيما في مجال الإحصاء في البلدين.

وقال لحليمي: “نتقاسم نفس القيم الإحصائية التي تمكننا من إنتاج دراسات نوعية تستهدف جميع القطاعات”، مؤكدا أن السياق الجديد، المتمثل في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، يفتح بالتأكيد “آفاقا جديدة، من خلال الشراكة القائمة بين البلدين”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، يتيح إمكانية تطوير العلاقة القائمة أساسا بين المندوبية السامية للتخطيط والهيئة العليا للإحصاء في المملكة المتحدة، وزاد مبينا، “لدينا الكثير من أوجه التشابه فيما يتعلق بإنتاج الإحصاءات، ونعمل على جوانب تقربنا أكثر”.

من جهته، أعرب سيمون مارتن، عن اعتزازه لرؤية التعاون في مجال الإحصاء بين البلدين يتعزز بشكل أكبر، وأضاف “لقد حددنا معا مجالات التعاون بين المملكة المتحدة والمغرب فيما يتعلق بالإحصاء، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البيانات”.

وأردف السفير البريطاني موضحا، “قمنا بدراسة السبل الكفيلة للاستفادة من هذا التعاون، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين”.