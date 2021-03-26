الكونغو يفشل في ضمان التأهل للنهائيات قبل جولة الحسم وكوت ديفوار يستعيد الصدارة

جدة - عبدالحي حسين -

فشل المنتخب الكونغولي في ضمان تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية قبل الجولة السادسة والأخيرة، بعد تعادله مع السينغال بدون أهداف؛ فيما استعاد كون ديفوار الصدارة، بعد فوزه على النيجر بثلاثية نظيفة.

ورفع الكونغو رصيده إلى ثماني نقاط في الرتبة الثانية، بفارق نقطتين على صاحب المركز الثالث غينيا بيساو، ليتنافس بذلك المنتخبان على بطاقة العبور الثانية عن المجموعة، حيث ستشهد جولة الحسم المواجهة بينهما، إذ يكفي التعادل الكونغو لحسم التأهل؛ فيما يجب على الغينييين الفوز بأكثر من أربعة أهداف إن أرادوا التأهل.

وفي مباراة أخرى، تمكن المنتخب الإيفواري من استعادة الصدارة، عقب فوزه على النيجر بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من، أورييه في الدقيقة 25، وغاردل في الدقيقة 34، وكانون عند الدقيقة 60.

ورفع كوت ديفوار رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن إثيوبيا صاحبة المركز الثاني بتسع نقاط، وثلاث نقاط على مدغشقر المحتل للرتبة الثالثة، ليتأجل الحسم في هوية المتأهلين عن هذه المجموعة، إلى غاية الجولة السادسة التي ستجرى الأسبوع المقبل.