نهضة بركان يتعاقد مع طاقم إسباني لتعزيز العارضة الفنية للبرتقالي

جدة - عبدالحي حسين - تعاقد نادي نهضة بركان لكرة القدم، مع المدرب المساعد ”سيرجيو فيرنانديز”، والمعد البدني ” فرانسيسكو خافيير” لتعزيز العارضة الفنية للفريق، حسب ما جاء في البلاغ، المنشور في الصفحة الرسمية للفريق.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الإسبانيين اللذين باشرا عملهما نهاية الأسبوع الفارط، كانت لديهما تجارب سابقة مع فرق إسبانية بالدرجة الأولى.

وختم البلاغ، بأنه تمت تسوية وضعية الوافدين الجدد الإدارية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ وسيكونان حاضرين خلال المباريات الرسمية القادمة.

جدير بالذكر، أن نهضة بركان كان قد تعاقد مع المدرب بيدر بن علي، للإشراف على العارضة التقنية للفريق، خلفا للمستقيل طارق السكيتيوي.