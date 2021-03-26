مفاجآت كثيرة شهدتها التشكيلة الرسمية للأسود أمام موريتانيا

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، عن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني، التي سيبدأ بها مباراة اليوم أمام المنتخب الموريتاني، بداية من الساعة الثامنة مساء، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وعرفت التشكيلة الأساسية تواجد لاعب الوداد الرياضي يحيى جبران، بعدما فضله خاليلوزيتش على أمرابط، كما شهدت منح الفرصة للحدادي وماسينا لتسجيل ظهورهما الأول مع المنتخب.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي، أدم ماسينا، غانم سايس، زهير فضال

الوسط: يحيى جبران، أيمن برقوق، سليم أملاح

الهجوم: يوسف النصيري، منير الحدادي، حكيم زياش

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني كان قد ضمن تأهله للعرس الإفريقي قبل مباراته أمام موريتانيا، بعد تعادل بوروندي أمام جمهورية إفريقيا الوسطى بهدفين لمثلهما.