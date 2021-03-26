زياش يطمح إلى التسجيل في مباراة موريتانيا لمعادلة رقم الشماخ

جدة - عبدالحي حسين - يطمح نجم المنتخب الوطني وفريق تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش، إلى التسجيل في مباراة، اليوم الجمعة، التي ستجمع الأسود بنظيره الموريتاني، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بغية معادلة رقم مروان الشماخ، الصامد منذ عقدين من الزمن.

ويملك زياش 17 هدفا رفقة الأسود، على بعد هدف واحد من رابع هدافي المنتخب مروان الشماخ، الذي بحوزته 18 هدفا.

ويسعى زياش إلى معادلة رقم الشماخ، أو تجاوزه، إن استطاع تسجيل هدفين، اليوم، ليكون بذلك قريبا من بلوغ 20 هدفا مع الأسود، ومعه الاقتراب من أن يصبح ثالث هدافي المنتخب الوطني عبر التاريخ، خلف أحمد فراس، الذي تمكن من تسجيل 42 هدفا في 77 مباراة، وصلاح الدين بصير، المسجل 27 هدفا في 59 مباراة.

ويملك زياش 3 أهداف في التصفيات، وفي حال تسجيله أمام موريتانيا، ستكون المباراة الثالثة تواليا، التي يسجل فيها خلال التصفيات، والبلد الإفريقي الثاني، الذي يسجل على أرضه، بعدما سجل خارج الديار أمام إفريقيا الوسطى.