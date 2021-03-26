شكرا لقرائتكم خبر عن تكريك 17 ألف متر.. قناة السويس تكشف تطورات «السفينة الجانحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، بأن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة "مشهور" لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفرجيفن" بلغت نحو 87% بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متر مكعب من الرمال.

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات نشرها الموقع الإلكترونى لقناة السويس على الانترنت، أن الكراكة "مشهور" بدأت أمس العمل على بعد100متر من السفينة، وقال: "اقتربنا اليوم حتى بعد15 متراً، ومن عمق ابتدائى نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 مترا".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي، وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي 10 أمتار من السفينة، مشيرا إلى "أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة، ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها".

جدير بالإشارة، إلى أنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متراً مكعب من الرمال.

وعلى نفس الصعيد أعربت هيئة قناة السويس عن تقديرها لعروض المساعدة فى تعويم السفينة،التي جنحت أثناء مرورها بقناة السويس.

وقالت الهيئة فى بيان بموقعها الإلكترونى اليوم: "تُثمن هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديراً لهذه المبادرة الطيبة، والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلديّن".

وأعربت الهيئة عن صادق الامتنان أيضاً لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن؛ مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً على حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.